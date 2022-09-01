Ректор николаевской «Могилянки» написал открытое письмо ректору Московского госуниверситета имени Ломоносова

Ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко написал открытое письмо ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

В своем письме Леонид Клименко напомнил историю создания ЧНУ. По его словам, главный корпус, который недавно пострадал от двух российских ракет, в прошлом был корпусом Ломоносовского училища.

Ниже приводим текст письма без изменений.

Открытое письмо ректору Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничему!

ИЛИ

Могилянка, Ломоносов и ракеты С-300

Виктор Антонович!

Вы родились в селе Краснопавловка Харьковской области, которую сейчас очень активно обстреливают ваши нынешние соотечественники. Думаю, что Вам, как ректору одного из самых известных университетов и уроженцу Украины, будет интересно узнать, что происходит на самом деле.

История очень часто причудливым образом соединяет вещи, казавшиеся совершенно несоединимые, которые дают толчок к развитию цивилизационных процессов. Однако иногда по прихоти «ошибки природы» или «ошибки общества» возникает ситуация, когда все положительное перечеркивается и остается только воронка от взрыва, ненависть к чужой стране и непонимание, как войну могут поддерживать будто бы культурные, будто бы люди, а не zомби, например, работники Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Мне почему-то кажется основателю было бы стыдно за вас.

А я хочу рассказать вам небольшую историю о Могилянке, Ломоносове, и, увы, ракетах С-300.

Михаил Васильевич Ломоносов – один из крупнейших русских учёных-естествоиспытателей, известен как учёный-энциклопедист, основатель Московского университета, который носит его имя. В 1734 г. на протяжении нескольких месяцев обучался в Киево-Могилянской академии.

Киево-Могилянская академия была основана в 1632 г. и закрыта в 1817. В 1991 г., согласно распоряжению Председателя Верховной Рады Украины «О возрождении Киево-Могилянской академии», была восстановлена как Университет «Киево-Могилянская академия». В 1996 г. в Николаеве был открыт филиал Национального университета «Киево-Могилянская академия» во главе с ректором Леонидом Клименком. С 2016 г. – это Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. По рейтингу – самый лучший вуз Николаева, один из лучших вузов Юга Украины, в консолидированном рейтинге вузов Украины занимает 55 место.

С Могилянкой понятно, но вы можете спросить, при чем тут Ломоносов? А Михаил Ломоносов очень важная фигура нашего повествования. В 1899 г. Городская дума Николаева решила открыть два начальных училища: Ломоносовское и Лермонтовское. Чтобы училища стали именными, военный губернатор Николаева, вице-адмирал С. Тиртов лично хлопотал перед министерством, об именном статусе училищ, аргументируя тем, что имена таких великих людей будут благоприятствовать поднятию уровня образования. И действительно, благоприятствовали.

Корпус Ломоносовского училища сохранился и сейчас, правда не в самом лучшем виде «благодаря» войне, которую у вас называют спецоперацией. Его отреставрировали и именно в нем находился ректорат, музей и зал ученого совета ЧНУ имени Петра Могилы. В зале ученого совета радовали глаз большие портреты исторических деятелей и ученых, связанных с Киево-Могилянской академией, это и Петро Могила, и Григорий Сковорода, и конечно же, Михаил Ломоносов.

Однако русская агрессия с 24 февраля 2022 г. внесла значительные коррективы в реставрацию здания. 17 августа 2022 г. главный корпус университета был повреждён двумя российскими ракетами С-300. 19 августа в здание ударили ещё две ракеты, которые привели к частичному разрушению главного корпуса и крыши здания. И как насмешка судьбы, 29 августа – пред самым началом учебного года, еще одна ракета приземлилась практически в средине бывшего Ломоносовского училища возле кабинета ректора и ученого совета, чуть-чуть не дотянув до музея.

А что с портретом Ломоносова? Мы его пытаемся спасти из разрушенного зала ученого совета, из заполненного водой подвала, и просто потому, что это память о великом ученом, которому, наверное, было бы стыдно за своих потомков, которые воюют с мирными жителями, учреждениями образования и культуры.

Ибо как говорил М. В. Ломоносов: «… ежели сделаешь что худое с услаждением, услаждение минется, а худое останется».

Ректор ЧНУ имени Петра Могилы

Леонид Клименко