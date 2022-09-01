Тенденция сохраняется: Глава Николаевской ОВА Ким заявил, что николаевцы продолжают возвращаться в область

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, после Дня независимости Украины 24 августа число жителей Николаева и области, желающих вернутся домой, увеличилось.

Об этом Ким заявил в эфире «Ukraine media center».

Глава Николаевской ОВА напомнил, что принудительной эвакуации на данный момент в области нет, однако власти готовятся к такому варианту. Кроме того, несмотря на регулярные ракетные обстрелы, жители начинают возвращаться.

- Что касается тенденции, то наоборот: после 24 августа люди начали понемногу возвращаться. По разным причинам, но тенденция сейчас сохраняется на то, что люди возвращаются в регион и в город, - сказал Ким.

Также по словам Кима, люди, проживающие на юге Николаевской области в основном переезжают на север региона, а именно Первомайский и Вознесенский район, где более безопасно.

Напомним, что в июле в Николаеве оставалось около 230 тысяч жителей, а темп эвакуации значительно снизился.