Россиянка в самолете Вена – Валенсия ударила девочку из Украины, а потом делала вид, что ничего не произошло

В самолете Вена – Валенсия неадекватная россиянка ударила девочку из Украины. Мама потерпевшей девочки Роксолана Малый написала заявление в полицию.

Об этом она сама рассказала на своей странице в Facebook.

Как можно понять по рассказу Роксоланы, она вместе с детьми была в Украине, а затем улетала из Австрии в Испанию. Когда дочь выходила в туалет на борту самолета, то получила от россиянки удар ладонью в спину.

«Селена хочет в туалет, складывает столик, с сиденья перед ней продвигается рука в наш ряд, замахивается и бьет ее по спине, потому что Селена как раз развернулась в сторону прохода. Я замечаю это боковым зрением, не совсем понимаю, что произошло, поворачиваюсь к Селене. Она выглядит очень напуганной, говорит, что не знает, что случилось и что ей очень неприятно. Испуганная выходит в туалет. Я все еще не могу понять, что произошло, заглядываю на сиденье впереди – дамочка лет 50-ти с закрытыми глазами, вроде бы спит», – начала свой рассказ украинка.

Пока дочь была в туалете Роксолана решила провести эксперимент. Она разложила и сложила столик перед сиденьем Селены, якобы имитируя возвращение ребенка на место. В это время там, где должна была стоять девочка, появилась рука и «смачно замахнулась». На этот раз «удар» прошелся в воздух.

Шокированная украинка, все еще не понимающая причин такого странного поведения пассажирки, обратилась к соседке на английском языке с просьбой выразить свое вероятное недовольство словами, а не избиением ребенка. 50-летняя женщина решила игнорировать Роксолану, продолжая делать вид, что спит. Тогда украинка позвала бортпроводника для разрешения конфликтной ситуации. Агрессивная пассажирка сразу не отреагировала и на него, однако тот не сдавался.

«Мадам не выдерживает, поворачивается ко мне и говорит: "Женщина, ваши дети невоспитанные!" Далее мадам несет козлиную чепуху, я не вижу места для диалога и снова на английском говорю, что разговор завершен. Приходится повторить трижды, пока мадам наконец-то перестает ко мне обращаться с претензиями... 20 минут до посадки я сидела на месте Селены, позади мадам, и внутри меня происходила настоящая война. Дикая часть меня впилась ногтями в Селенину подушку с изображением воина ВСУ и русского военного корабля, и живо представляла, как этой же подушкой я перекрываю дыхательные пути мадам к моменту ее полной асфиксии. Цивилизованная часть напоминала мне, что я не быдло, а фантазирование никогда еще не было преступлением», – поделилась украинка.

На этом странное поведение россиянки не кончилось. После посадки бортпроводник обратился к женщине на английском с просьбой собрать свои вещи и покинуть самолет первой. Тогда россиянка повернулась к украинке и попросила перевести слова бортпроводника.

«Продвигает свою рожу между креслами и обращается ко мне: - А што он сказал? - С вєщамі на виход. - А спрасітє у нєго как мнє забрать бальшой чемодан? - Шта??? Ви правда хатітє, чтоби я у вас пєрєводчіком била? - Ну да, а как ми іначє друг друга паймьом? - Вам паніманіє уже с поліциєй надо будєт находить. Дальше были 5 минут жалких попыток извиниться, просьбы "решить между нами", пока возмущенные пассажиры, которым все еще приходилось оставаться на местах, громко не выразили свое возмущение. Мадам вышла. За ней попросили меня выйти с детьми. Нас эскортировали отдельно от мадам, собрали данные и показания, инструктировали по дальнейшим действиям», – прокомментировала Роксолана.

Перед тем, как выйти из самолета, украинка громко обратилась к другим пассажирам-иностранцам на английском: «В этом суть войны в Украине. Она бьет моего ребенка, окружающие это видят, а она говорит: «Я ничего не делала» и обвиняет меня в этом».

После этого соседи «мадам» и другие люди, сидевшие неподалеку от «места инцидента», начали подтверждать, что женщина действительно ударила ребенка и пыталась сделать это снова.