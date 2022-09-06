В Николаеве после 10 сентября планируют провести тестирование отопительной системы

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что после 10 сентября в Николаеве планируют заполнить отопительную систему и провести тестирование.

Об этом Ким рассказал в эфире «Ukranian media center».

По словам Кима, несмотря на боевые действия в области, Николаевщина входит в пятерку регионов наиболее подготовленных к отопительному сезону. В частности это связанно с тем, что местные власти начали готовится к зиме 2,5 месяца назад.

- Планируем после 10 сентября заполнять систему и проводить тест, - сказал Глава ОВА.

Вместе с этим, Ким рекомендовал жителям области по возможности сделать запас топлива и иметь дизельный генератор.

- Потому что из-за обстрелов могут быть какие-то форс-мажорные обставили произойти. Поэтому я считаю, что по возможности запас надо делать каждому, подчеркнул он.

Напомним, что ранее Глава Николаевской ОВА заявил, что отопление будет запущено там, где это возможно, но из-за соленой воды порывы труб неизбежны.