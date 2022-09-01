«Сделали выводы после 2014 года»: ЦИК осложнил оккупантам подготовку к «референдуму»

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что комиссия сделала выводы из событий 2014 года и приняла ряд решений, чтобы защитить персональные данные украинцев и усложнить россиянам подготовку к псевдореферендумам.

Об этом Диденко рассказал в комментарии «Бабелю».

«Когда началось полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года, мы приняли постановление, которым закрыли доступ в реестр избирателей», — сказал Диденко, добавив, что государственный реестр избирателей — одна из самых крупных и точных баз данных граждан Украины.

Если иметь к нему доступ, можно получить информацию обо всех избирателях Украины.

Россияне не смогли получить список людей, живущих на оккупированных территориях, и их персональные данные, как это было в Крыму. Поэтому, по словам Диденко, это усложняет проведение любых псевдореферендумов.

«В июле мы обратились к государствам с призывом не признавать псевдореферендумы. Мы также призвали граждан не участвовать в этом и предупредили их об уголовной ответственности за участие в псевдореферендуме», – добавил Диденко.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство жителей оккупированного Мариуполя не собираются участвовать в так называемом «референдуме».