В Николаеве ООН ввела карты на бесплатный хлеб

В Николаеве благотворительные организации раздают почти 40 тысяч буханок хлеба и потребность в нем растет.

Об этом в эфире национального телемарафона, который «1+1» транслирует в Youtube, сообщила координатор продовольственной программы ООН в области Наталья Горбенко, пишет «Гордон».

По ее словам, из-за частой нехватки хлеба всем нуждающимся организация решила ввести карточки. Ее может оформить в пункте раздачи любой желающий. Иногда в хлеб добавляют мясные или рыбные консервы.

«У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше он может приходить в любой из пунктов города и раз в три дня получать свой продуктовый набор», – сказала она.

Пока карты оформляют в бумажном виде, но координаторы программы ООН обещают сделать их цифровыми. Количество точек раздачи в городе, по их данным, за последние недели возросло вдвое и достигло 40.

Хлеб, который раздают николаевцам, производит местный завод, ранее обеспечивавший продукцией несколько областей. Из-за оккупации реализация сократилась и там планировали уволить часть коллектива. ООН профинансировала ежедневную загрузку предприятия, что позволило обеспечить безвозмездную раздачу хлеба, а также сохранить десятки рабочих мест, сообщила координатор.