В Карпатах нашли гриб-гигант весом 3 кг

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06.09.2022 20:33

В Ворохтянском природоохранном научно-исследовательском отделении обнаружили гриб весом 3 кг.

Об этом сообщает Карпатский национальный природный парк.

«Гриб-гигант найден в Ворохтянском ПНИО. Вес гриба 3 килограмма», - говорится в сообщении.

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