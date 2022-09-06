Еврокомиссия утвердила предложение об остановке упрощенного визового режима с россией

Европейская комиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с россией. В случае одобрения Евросоветом новые правила пересечения границы с ЕС для россиян вступят в действие с понедельника, 12 сентября.

Об этом говорится в сообщении ЕК.

Предложение о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима положит конец всем упрощениям для граждан россии, которые обращаются за краткосрочной визой в Шенгенскую зону. Вместо этого будут применяться общие правила Визового кодекса, а именно:

- визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро для всех заявителей;

- увеличение времени обработки запроса: стандартный срок для принятия консульствами решения по заявлениям на получение визы увеличится с 10 до 15 дней. Этот период может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях, когда необходимо дальнейшее рассмотрение заявления;

- более строгие правила для получения долгосрочных или многократных виз

- больше подтверждающих документов: заявители должны будут предоставить полный список документов при подаче заявления на визу.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоганссон во время конференции добавила, что россия продолжает нарушать международное право своими незаконными военными действиями, совершая жестокости против украинцев и подрывая европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

«Эти действия нарушают фундаментальные принципы, на которых было заключено Соглашение об упрощении визового режима, и противоречат интересам ЕС и его государств-членов. Сегодняшнее предложение свидетельствует о сильном и едином ответе ЕС. В скором времени мы рассмотрим дополнительные указания, чтобы обеспечить усиленную проверку визовых заявлений и пересечения границы гражданами России, не ограничивая себя от российских диссидентов и гражданского общества», — сказала она.

🔴LIVE: Proposal to fully suspend the EU's Visa Facilitation Agreement with Russia, ending privileged access to the EU for Russian citizens. Watch the press conference by Commissioner @YlvaJohansson https://t.co/cxqCw6mezY — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 6, 2022

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, комментируя соответствующее решение, подчеркнула, что со страной-террористкой рф «не может быть ни одного бизнеса».

«С россией не может быть обычного бизнеса. Мы предлагаем полностью приостановить действие соглашения ЕС об упрощении визового режима и не признавать российские паспорта, выданные на оккупированных украинских территориях. Упрощение визового режима – это признак доверия, полностью разрушенного захватнической войной России», — говорится в сообщении.

There can be no business as usual with Russia.



We propose to fully suspend the EU Visa Facilitation Agreement and not to recognise Russian passports issued in occupied 🇺🇦 regions.



Visa facilitation is a token of trust, which Russia's war of aggression has completely shattered — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 6, 2022

Напомним, что ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что наличие шенгенской визы не будет гарантировать россиянам въезд в Евросоюз.