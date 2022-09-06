Пророссийскую «Партию Шария» окончательно запретили в Украине

Во вторник, 6 сентября, Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической силы «Партия Шария» и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.

Об этом сообщает СБУ.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической силы «Партия Шария» и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.

Отмечается, что такое решение суд принял сегодня в рамках ответного реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности и на основании указа Президента и решения СНБО.

Причинами для запрета партии стали материалы СБУ о причастности лидера и ведущих функционеров «Партии Шария» к:

- дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине;

- распространение антиукраинской пропаганды относительно изменения конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины;

- подрыва государственной безопасности;

- пропаганды войны, насилия в условиях военной агрессии рф.

Напомним, как мае в Испании был задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене, в частности, в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

- статье 111 (государственная измена)

- статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

По материалам этого производства инициирован вопрос об экстрадиции Шария в Украину.

В СБУ добавили, что по мнению следователей Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу российских структур.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура Литвы начала расследование против Шария, его подозревают в отмывании денег.