На восстановление довоенной численности дельфинов в акватории Черного и Азовского морей понадобится не менее 20 лет

До полномасштабного вторжения России в акватории Черного и Азовского морей было 253 тысячи дельфинов, в прошлом веке эта цифра достигала двух миллионов.

Об этом со ссылкой на начальника научно-исследовательского отдела Национального природного парка «Тузловские лиманы», доктора биологических наук, профессора Ивана Русева, пишет «Громадське радіо».

По подсчетам биолога, сейчас у берегов Украины осталось около 200 тысяч дельфинов. Для восстановления по крайней мере довоенной численности понадобится не менее 20 лет.

Для этого ученые планируют создать морской резерват, где дельфины могли бы жить в покое, а специалисты наблюдать за ними.

«Дельфины плодятся очень медлительно. На фоне этого стресса будет еще медленнее. Чтобы восстановить хотя бы на довоенное состояние эти популяции, нужна тишина и покой. Афалина дает одного детеныша на 2-3 года. А когда стресс, то и 5 лет пройдет. Для того чтобы восстановить популяцию на довоенное состояние, 20-30 лет нужно», — рассказывает Иван Русев.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские ученые фиксируют резкое увеличение случаев гибели дельфинов у украинского побережья. За последние полгода в акватории Черного и Азовского морей обнаружили тела около 2,5 тысячи погибших животных.

Животные погибают как вследствие русских обстрелов, так и из-за кессонной болезни из-за резкого перепада давления из-за падения снарядов в воду.

«Дельфин, никогда не получавший такого влияния, когда бомба падает в Черное море, он мгновенно поднимается на поверхность. И получает такую болезнь как депомпрессия или кессонная болезнь. Как у аквалангиста, очень быстро выходящего на поверхность. Это перепад давления. Когда очень быстро животное выходит на поверхность, азот очень быстро выходит из крови. И формирует, например, в капиллярах, пузыри, которые закупоривают капиллярную систему, и даже может получить инфаркт миокарда», — рассказывает Иван Русев.

Также ловить для себя рыбу дельфины не могут, потому что гидролокаторы судов нарушают их ориентацию в пространстве, и инфекция поражает дельфинов после того, как организм слабеет без еды.