«Хаймерсы бл*ть еб*чие, два прилета прям по наведению моего телефона было»: Оккупант говорит о тяжелом положении армии рф на Херсонском направлении

Российский оккупант в телефоном разговоре рассказал жене о тяжелых боях на Херсонском направлении, разрушенных мостах и больших потерях.

Об этом сообщает ГУР.

Военный говорит о точных обстрелах реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате которых много погибших и раненых.

- Я сплю, зайка, ты что давно звонишь?

- Уже минут 40. Я уже полпачки сигарет скурил, бл*ть. У нас уже тут 300-е есть. Обх*ярили нас, рядом с нами еще пацаны стояли с Белогорска, со 165-ой бригады. Осколками зах*ярило третий раз, за*бись у нас... под танк легли, в танк все попало. У пацанов там окопы, ничего не было, их там зах*ярило в руки, ноги, кому в спину.

- А че там, прорыв был или че?

- Хаймерсы бл*ть еб*чие. Они дальнобойные. И наш танк подбили тоже. Пока не говорят, медики к нам приехали, где и че, но я говорю, вон там метров 200 от нас стоят, артиллеристы. Им по радейке наш комбат доложил, что к ним приехали четыре километра.

- Так а че, ваши вернулись уже?

- Не вернулись. Просто медики к нам приехали сюда, этих забирать 300-х и по радейке тут же доложили, что там танк подбили тоже надо забирать, пока неизвестно, там в каком.

Оккупант говорит о том, что они теряют военную технику, в том числе истребители. Не смотря на оптимизм, который исходит от российских пропагандистов в Херсне, все мосты в городе разрушены, а река полна трупами солдат.

- Истребитель наш полетел обратно, не вернулся. Походу его сбили. Вот эти, до этого два прилета прям по наведению моего телефона. Я же тоже не могу тут 40 минут стоять и ждать пока мне по башке что-то прилетит, либо мина, либо ракета. Вот точка прямой наводкой. Понтоном перевозили 12 машин и прям в Урал попало, со второго воба короче. Всех на*уй раскидало. Этот *бучий дон-река, Днепр бл*, она вся трупами полна уже. - П*здец, да?!

- Все мосты разЪ*бали. Херсон - х*йсон, все раз*бали. Мы просто здесь в полной ж*пе, только вон бл*ть, паромами передвигаются пацаны.

Напомним, как в ранее опубликованном перехвате оккупант рассказывает о том, что хочет сбежать с войны, но не сделает это, потому что боится тюрьмы: «Нах*р мне твои срались бабки бл*ть - вези домой».