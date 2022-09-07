Зеленский на открытии Нью-Йоркской биржи представил платформу для иностранных инвесторов

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Он представил платформу для потенциальных иностранных инвесторов.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства экономики.

На платформе, являющейся частью крупной кампании Advantage Ukraine, собрали более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики. А именно: оборонно-промышленный комплекс; металлургия и металлопереработка; энергетика; агропромышленный комплекс; деревообработка и изготовление мебели; инновационные технологии; логистика и инфраструктура; фармацевтика; природные ресурсы; промышленное производство

На этом портале Украина предлагает всем заинтересованным пространствам для инвестиций на сумму более $400 миллиардов. Потенциальный инвестор может зарегистрироваться на платформе с помощью нескольких кликов и получить информацию о возможностях инвестирования и выгодах, полученных от реализации проекта.