Президент Украины стал первым иностранным лидером, с которым новая премьер-министр Великобритании провела телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с которым Лиз Трасс провела телефонный разговор в должности премьер-министра Соединенного Королевства.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение президента Украины в Twitter.
Как сообщил Зеленский, он пригласил Трасс в Украину и в разговоре с ней «поблагодарил британцев за большую оборонную и экономическую помощь для Украины».
«Важно, что Великобритания готова и дальше ее усиливать», – отметил глава государства.
«Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать РФ террористическим государством. Мы будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах», – добавил Зеленский.