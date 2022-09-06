Президент Украины стал первым иностранным лидером, с которым новая премьер-министр Великобритании провела телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с которым Лиз Трасс провела телефонный разговор в должности премьер-министра Соединенного Королевства.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение президента Украины в Twitter.

Как сообщил Зеленский, он пригласил Трасс в Украину и в разговоре с ней «поблагодарил британцев за большую оборонную и экономическую помощь для Украины».

«Важно, что Великобритания готова и дальше ее усиливать», – отметил глава государства.

Также стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, участие Великобритании в восстановлении Украины после войны и дальнейшее давление на Россию.