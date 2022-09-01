ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта

Уже 196-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 6 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 7 сентября.

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00:30 Президент считает несправедливым, что об отдельных участках фронта говорят очень много, а о других – будто забывают. Ведь жесткое противостояние продолжается практически по всей полосе фронта. Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.



«Хочу сегодня поблагодарить особо отличившихся в этом бойцов. Только за первую половину сегодняшних суток удалось сбить пять из шести российских ракет Х-101. Это дорогая потеря для россии – и это спасение многих украинских жизней», - сказал Зеленский. Он уточнил, что четыре из этих ракет сбили военнослужащие воздушного командования «Південь». Глава государства поблагодарил их, а также воинов 79-й десантно-штурмовой бригады, которая на Донецком направлении героически сдерживает врага. «Кстати, хочу обратиться сегодня ко всем нашим людям, создающим информационную картину – так или иначе. Пожалуйста, обращайте внимание и внимание общества на то, что жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта. Это 1300 километров активных боевых действий. И это просто несправедливо, когда об отдельных участках фронта говорят очень многое, а о других – будто забывают. Хотя наши воины по многим направлениям – абсолютные молодцы, абсолютные герои», - сказал Президент, подчеркнув, что защита всего государства нуждается в одинаково искреннем и серьезном внимании.

00:15 Министерство обороны США наблюдает, как украинские наступательные силы в Херсонской области продолжают продвигаться вперед. В частности, ВСУ отвоевывают у оккупантов села.

Об этом сообщил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС Пэт Райдер на брифинге с журналистами, передает The Guardian.

«Первое, что мы увидели в Херсонской области, — это наступательные операции украинцев. Они продолжают делать определенное движение вперед. Мы знаем, что они отвоевали несколько сел», — сказал генерал.

По его словам, США также стали свидетелями «некоторой наступательной активности россии у Бахмута».