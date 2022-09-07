4-летний австралийский мальчик вызвал скорую и спас маме жизнь

Четырехлетний австралийский мальчик помог спасти свою маму, вызвав скорую на следующий день после того, как она объяснила ему, как это делать.

Об этом пишет BBC.

27 августа Монти Кокер набрал номер службы экстренной помощи и сказал операторам: «Мама упала».

«Когда мы приехали по адресу, он стоял у окна... и махал нам рукой», - рассказал фельдшер Марк Смолл.

Монти спокойно помог бригаде скорой помощи выяснить, что произошло с его мамой Венди.

Его сиюминутная реакция стала решающей, объясняет Смоллс.

«Это особенно важно, если человек ударился головой во время падения или имеет длительный приступ».

Парамедики вернулись в дом Кокеров во вторник, чтобы вручить Монти благодарственное письмо.

Венди Кокер рассказала репортерам, что Монти понимает, что сделал хорошее дело, но умаляет свою роль, говоря друзьям из детского сада, что это было «легко».

«Его бабушка подошла и спросила: где наш супергерой ? На что он ответил: о нет, я не супергерой. Я – просто герой».

За день до инцидента Венди объяснила сыну, как вызвать скорую из заблокированного или разблокированного телефона. Но она не ожидала, что ему придется пользоваться этими знаниями так быстро.

Она говорит, что помнит, как почувствовала, что ей плохо, пыталась позвонить мужу, но потеряла сознание.

«Когда я пришла в себя, в доме уже была «скорая». [Я] так горжусь им... он, безусловно, спас ситуацию».