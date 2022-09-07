Ковинька, Халепа и Трясця: В Украину прибыли «Народные Байрактары», на которые собирал Фонд Притулы

В Украину прибыли три БПЛА Bayraktar, на которые собирал Фонд Сергея Притулы, но их в результате подарила компания Baykar Makina.

Об этом сообщил Сергей Притула в Telegram.

«Народные Байракторы» уже в Украине! Знакомьтесь: Ковенька, Халепа и Трясця. На каждом из трех бортов есть наклейки со словами «Народный Байрактар» и рисунком специального орнамента вышивки, который разработала львовская мастерица. По договоренности с МО, видео работы этих птиц будут специально маркированы в сообщениях в соцсетях. На этом заканчивается одна невероятная история о том, как украинский народ и наши зарубежные друзья мобилизовали усилия и за три дня собрали фантастическую сумму на эти три Байрактара. А потом производители умилились от такого порыва и отдали Украине эти птички бесплатно. Это окончание одной истории и начало новой… Мы ведь с нетерпением будем ждать видео работы этих Байрактаров ;)))» - написал он.

Также Притула поблагодарил всех, кто присоединился финансово и информационно к этому волонтерскому сбору.

«Работаем дальше!!!» – резюмировал Сергей Притула.

Напомним, что ранее Фонд Притулы купил для ВСУ спутник . Для этого использовали 600 миллионов гривен, которые сначала собрали на покупку "Байрактаров", но затем турецкая компания согласилась бесплатно передать беспилотники ВСУ.