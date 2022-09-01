«Армия дронов»: ВСУ получили первые 20 ударных дронов Warmate

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Вооруженные силы Украины получили первые 20 ударных дронов Warmate благодаря сбору monobank.

Видео с дронами он опубликовал в Telegram.

«Меньше чем за неделю вы послали на банку mono 64 млн грн, которые передали на «Армию дронов». За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт. Еще 20 дронов поедут на передовую в этом месяце», – написал министр.

По словам Федорова, Warmate обнаруживают и поражают легко бронированную технику, средства ПВО, РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и РЭР (радиоэлектронной разведки) противника. Полная подготовка системы к миссии в полевых условиях длится не более 10 минут. Такие беспилотники используют армия Польши и другие страны-члены НАТО.

«На дронах украинцы оставили послание оккупантам: «За Мариуполь и Бучу», «Билет на концерт Кобзона». Мы с Олегом Гороховским также передали врагам «привет». Спасибо monobank и каждый, кто присоединился к сбору. Это усиление очень важно для наших защитников», – резюмировал министр цифровой трансформации.

Напомним, проект «Армия дронов» – это программа, в которую входят системная закупка беспилотников, их ремонт и обслуживание и при необходимости – оперативная замена, а также курс обучения пилотов.