Школьники на оккупированной Луганщине учатся заочно – задания им раздают во дворе школы, а делают его дома без света и интернета

Во временно оккупированной Северодонецкой общине осталось 840 учеников. Это около 8% от общего количества школьников на начало учебного года. Учебный процесс оккупанты осуществляют в заочной форме.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Дети приходят во двор школы, получают задания для самостоятельного изучения материала и возвращаются домой, где нет ни света, ни интернета. Как готовиться в темноте? Как самостоятельно изучать законы физики, логарифмы или грамматику – непонятно», – рассказывает глава Луганской ОВД.

Неизвестной остается программа, по которой будут учить детей Луганщины, и документы, выданные этим ученикам после завершения года.

Гайдай подчеркивает, что из-за заочного обучения общение между школьниками и учителями очень ограничено.

«Последнее, может быть, и хорошо. В одиночестве ребенок меньше отравится российской пропагандой, которой педагоги полны после курсов повышения квалификации в России» , – добавляет он.

Кроме того, количество школьников, которые остались в общине, недостаточно, чтобы заполнить 2 школы города. В образовательных учреждениях также ощущается нехватка кадров – на работу устроились только 89 человек. Но оккупанты заявляют, что в Северодонецке будут работать 5 школ.

Однако 8248 ребят из Луганщины эвакуировались в безопасные регионы Украины и продолжили обучение по украинским образовательным программам. Их готовят 654 педагога.

Напомним, на Херсонщине оккупанты угрожают педагогам, которые отказывают работать по российской программе. Также в Херсоне оккупанты заставляли родителей отдавать детей в школы - в случае отказа угрожают штрафом почти в 150 тысяч российских рублей, выселением и конфискацией имущества.