В Николаеве из 595 поврежденных многоэтажек временно отремонтировали уже 101 дом – в зданиях закрывают выбитые окна

Из 595 пострадавших в результате обстрелов домов в Николаеве временно починили уже 101 здание.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в социальных сетях.

«Постепенно закрываем выбитые во время бомбардировок окна. В общей сложности у нас по городу повреждено 595 многоэтажек. Наши коммунальщики отработали уже 101 дом. Работы выполняют управляющие компании, материал им выдает департамент ЖКХ. Закрываем и окна в тех квартирах, чьи владельцы выехали из города. Для работ с верхними этажами используем спецтехнику», - написал городской голова.

ОСБ-плиты и все необходимое, по словам Сенкевича, закупается за счет городского бюджета, также помогают благотворители. Помимо этого, мэр обратился в Ассоциацию городов Украины с просьбой отправить к нам ремонтные бригады и помочь подготовить дома николаевцев к зиме.

«Кроме многоэтажек, в Николаеве пострадали и 840 частных домов. Ими озаботились администрации районов. Также своими силами мы ликвидируем последствия обстрелов коммунальных учреждений города (больницы, школы, библиотеки и т.п.) и готовим помещение к зиме», - добавил мэр.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что автомобильные покрышки, которые были вынесены неравнодушными жителями города в начале войны, будут убраны силами коммунальных предприятий.