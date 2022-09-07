Мариупольцев призывают выезжать на подконтрольную Украине территорию, чтобы оккупанты не использовали их как «живой щит»

Горсовет временно захваченного российскими военными Мариуполя призывает людей выезжать из города на подконтрольную правительству территорию Украины.
Об этом говорится в сообщении в Теlegram горсовета.
Как отмечается, накануне поздно вечером мариупольцы снова услышали несколько мощных взрывов.
«Жители выдвигают разные версии - от работы ПВО до разминирования. Понятно одно - оставаться в городе становится все опаснее», - говорится в сообщении
В горсовете отметили, что линия фронта сдвигается, захватчики это понимают, поэтому можно видеть движение военной техники по городу.
«Призываем мариупольцев выезжать на подконтрольные территории Украины. Пока людей не начали использовать в качестве «живого щита», - отметили в горсовете.