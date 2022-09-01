В Украине 7 сентября отмечают День военной разведки – её считают одной из самых профессиональных в мире

В Украине 7 сентября отмечают День военной разведки. По случаю 30-летия военной разведки Украины Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими Главного управления разведки Министерства обороны и вручил государственные награды.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

- Могу сказать вполне уверенно: военная разведка Украины - одна из самых профессиональных и результативных в мире. И это не просто оценка, это факт, который вы доказываете каждый день в боях за наше государство, его суверенитет и территориальную целостность, за наши семьи, в борьбе за нашу землю и будущее, - подчеркнул Глава государства.

Как отметил Президент, о большинстве успехов разведки нельзя говорить публично, но безоговорочным результатом её деятельности являются достижения нашего государства на поле боя, освобождение наших территорий от российских оккупантов и уверенность в будущей победе. Важные результаты были достигнуты под Киевом, на острове Змеином, в Харькове, на Донбассе, в Мариуполе, при защите «Азовстали» и на других направлениях, а также в тылу врага.

Президент вручил ордена и медали работникам ГУР Минобороны за личное мужество, самоотверженные действия, образцовое исполнение воинского долга.