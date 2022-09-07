Героем Украины посмертно стал майор-разведчик Назарук, выполнявший задания на Донбассе и Николаевщине

Президент Владимир Зеленский вручил ордена «Золотая Звезда» семьям погибших Героев Украины. Воины являлись сотрудниками Главного управления разведки Минобороны.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Орден получили родные Героя Украины майора Юрия Назарука, погибшего в начале июня, выполняя боевые задания в городе Северодонецке Луганской области. По данным Главного управления разведки , Назарук выполнял задачи и в Николаевской области, в Запорожской области, был одним из героических защитников Мариуполя. На личном счету Героя несколько сожженных единиц вражеской техники и десятки уничтоженных кафиров.

Юрий Назарук Александр Чуб

Орден "Золотая Звезда" получили также члены семьи младшего лейтенанта Александра Чуба, который в марте-июне выполнял специальные задачи в разных регионах страны. Он погиб во время выполнения боевого задания в Северодонецке.