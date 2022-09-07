Шамрай заявила, что власти Николаева закупают электрические конвекторы, чтобы в больницах было стабильное отопление

Начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай рассказала, как больницы готовят к зиме в условиях войны.

Об этом Ирина Шамрай рассказала в ходе общения с медицинским экспертом ЮНИСЕФ в Украине Екатериной Булавиной, передает горсовет.

Ирина Шамрай рассказала, что большинство лечебных заведений города имеют автономное отопление, пеллетные котельные. Однако несколько учреждений подключены к Николаевской ТЭЦ.

«Мы готовимся к любым ситуациям, учитывая постоянные обстрелы города. Город закупает электрические конвекторы, которые будут использоваться в больницах, где обновлена электросеть. Начали работу с детской городской больницы №2. Для этого заведения обогреватели уже приобрели», - говорится в сообщении.

Также управление здравоохранения обратилось в фонд ЮНИСЕФ с просьбой предоставить городу 498 электроприборов, которые закроют роддомы, центры первичной медико-санитарной помощи. В первую очередь, это кабинеты, где проводят прививки и осмотр маленьких пациентов.

«Все-таки, надеюсь, отопительный сезон пройдет стабильно. Городские власти к этому готовятся. Мы еженедельно отчитываемся, какие проблемы есть, и они сразу решаются на местном уровне», - отметила Ирина Шамрай.