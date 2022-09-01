В Бахмуте волонтеры и военные спасли медведя, которого владелец бросил в клетке на произвол судьбы

Активисты UAnimals эвакуировали изможденного медведя из-под обстрелов в Бахмуте.

Об этом сообщается в Facebook организации.

К активистам обратились военные из Бахмута с просьбой спасти медведя. Его обнаружили в разрушенном частном хозяйстве. Животное бросили владельцы. Медведь сидел в тесной клетке, без еды, воды и без возможности свободно передвигаться или сбежать самостоятельно. Он от отчаяния и стресса просто шатался из стороны в сторону. Судя по всему, территория дома уже обстреливалась раньше. К тому же, Бахмут постоянно атакуют российские военные.