В нескольких районах Николаева до вечера не будет воды

В четверг, 8 сентября, бригадой МКП «Николаевводоканал» ориентировочно до 20 часов будет производиться ремонт водопроводной сети, поэтому часть абонентов останутся без воды.
Об этом «Николаевводоканал» сообщил в своем Telegram.
Приостановлено водоснабжение в дома по адресам:
-по проспекту Богоявленскому от улицы Авангардной до улицы Машиностроителей;
- улицы Железнодорожная;
- улицы Южная от улицы Николаевской до проспекта Богоявленский;
- поселок Горького;
- микрорайон Кульбакино.
На предприятии приносят извинения за временные неудобства.