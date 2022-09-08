В нескольких районах Николаева до вечера не будет воды

В четверг, 8 сентября, бригадой МКП «Николаевводоканал» ориентировочно до 20 часов будет производиться ремонт водопроводной сети, поэтому часть абонентов останутся без воды.

Об этом «Николаевводоканал» сообщил в своем Telegram.

Приостановлено водоснабжение в дома по адресам:

-по проспекту Богоявленскому от улицы Авангардной до улицы Машиностроителей;

- улицы Железнодорожная;

- улицы Южная от улицы Николаевской до проспекта Богоявленский;

- поселок Горького;

- микрорайон Кульбакино.

На предприятии приносят извинения за временные неудобства.