«Наши все хотят отказаться от командира»: Оккупант жалуется на плохое командование, которому неинтересно положение личного состава

Военный оккупационной армии в телефоном разговоре называет своего командира бестолковым и рассказывает про реальный настрой солдатов.

Об этом сообщает ГУР.

- К выезду готовимся на сутки.

- Куда, за линию?

- На первую линию фронта, да.

- Киплива или как его звать, чувак, короче их вчера бл*ть ранило нах*й. Прикинь, этот пид*рас, дрон прилетел сверху бл*ть гранату кинул на танк.

- На ваш?

- Нет, на пацанов. Вот Семельника Паши и еще вот это Киплива Сереги. Короче Семельнику бл*ть шею, несколько осколков в голову. Тому, короче в плечи и в ноги. А они без командира. А они без командира поехали, командир батальона спрятался в подвале нах*й, в какой-то пятиэтажки. Они вдвоем поехали, один механик, а второй за командира и за наводчика был короче, и п*здец.

- Так а вы хоть свои подшаманили танки?

- Подшаманили. Вот пацаны с 5-танковой бригады приехали, с Бурятии. Сейчас смотрит, проверяют. Просто у нас танк перестал стрелять нах*й. Сейчас заряд-снаряд в ствол, нах*й сейчас главное, чтобы не въ*бало она, бл*ть, а то мы сейчас тоже в таком месте блин, где укроповская арта стоит, артиллерия. Сейчас услышат, по нам начнут еб*шить поэтому сейчас аккуратно хотят вытащить.

- Короче сейчас посмотрим, если не БГ, то останемся здесь, если БГ - то поедем бл*ть. Но я откажусь наверное ехать.

- Да надо бл*ть пусть кто-то другой.

- Потому что я, как командир танка, бл*ть, там потеряюсь нах*й. Нас там танков всего лишь 5 штук наших осталось.

- С Шельниковым точно не едь, если он нах*й ничего не знает.

- Та он сам не хочет ехать нах*й. Он отказаться хочет вообще от этой всей х*йни.

- Вообще хочет съ*баться в Катьку (Екатеринбург, - ред.)

- Та он уже с января здесь прикинь.

- Ну короче, наши хотят отказаться от командира батальона, все экипажи отказаться, все роты, потому что он бестолковый, он артиллерист, он не танкист них*я и ему пох*й на личный состав. Вот пацанов ранило, он даже бл*ть ничего не спросил про них, даже по радейке не доложил как они, живые-неживые, нах*й. Танк, увидел пригнали сегодня, я ох*ел, он весь нах*й в дырках от осколков.

Напомним, что в ранее опубликованном перехвате оккупант говорил о тяжелом положении армии рф на Херсонском направлении: «Хаймерсы бл*ть еб*чие, два прилета прям по наведению моего телефона было».