Мэр Сенкевич заявил, что вопрос отопительного сезона контролируется в первую очередь Офисом президента: «Делается все, чтобы получить лимиты по газу»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что вопрос подготовки и запуска отопительного сезона находится на контроле различных органов власти, в частности, Офиса президента.

Об этом он заявил в четверг, 8 сентября, во время сессии Николаевского горсовета.

— На сегодня вопрос отопительного сезона контролируется из Офиса президента, потом идет Министерство развития общин и территорий на уровне министра Чернышова, потом Николаевская военная администрация и исполком. Сегодня все делается, чтобы получить лимиты по газу, чтобы обеспечить работу предприятия. Но опять же, информация некоторая имеет стратегический характер в условиях войны, поэтому некоторые вещи мы не можем обсуждать, - заявил он.

Напомним, что ранее глава Николаевской ОВА заявил, что отопление будет запущено там, где это возможно, но из-за соленой воды порывы труб неизбежны.

Также сообщалось, что в Николаеве после 10 сентября планируют провести тестирование отопительной системы.