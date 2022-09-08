Замазеева провела совещание с николаевскими врачами, которые спасают детей, пострадавших от вражеских обстрелов

Во вторник, 6 сентября, сентября глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с руководителем управления здравоохранения ОВА Максимом Безносенко провели совещание с врачами Николаевской областной детской больницы.

Об этом сообщает Николаевский областной совет.

В ходе совещания врачи представили анализ-статистику по оказанию помощи детям, которые пострадали от обстрелов оккупантов.

Так, с 24 февраля в заведение амбулаторно обратилось 3329 детей, 1331 попало на лечение. Среди них 44 ребенка, которые получили минно-взрывные травмы разной степени тяжести. С начала войн в больнице скончались два ребенка.

Анна Замазеева

«Мы рассмотрели каждый частный случай ранения ребенка и сохранения жизни и конечностей для восстановления полноценной жизни. В нескольких случаях в Германии врачи были удивлены спасенной жизнью и сохранностью ручки у мальчика, по их протоколам это ампутация. А наш маленький Николаевец еще будет рисовать в будущем», – сообщила Анна Замазеева.

Также на совещании обсудили проблемные вопросы, которые беспокоят работников медучреждения. В частности, привлечение дополнительного медицинского оборудования для лечения специфических минно-взрывных травм у детей.

«Начинаем работать над решением этого неотложного вопроса с привлечением стран-партнеров, которые взяли Николаев под патронат. За полгода полномасштабного вторжения Герои врачи без устали спасают жизнь. Трудно подобрать слова, чтобы выразить вам благодарность, уважаемые медработники. Вы больше, чем герои!», - акцентировала председатель облсовета.

В конце Анна Замазеева поблагодарила Главного врача Александра Плиткина за безупречную организацию работы медучреждения.

Напомним, как в Николаев прибыл генеральный директор Красного креста – он обсудил сотрудничество с руководством ОВА.