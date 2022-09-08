Депутаты разрешили «Николаевоблтеплоэнерго» заключить договор с «Нафтогаз Трейдинг» на поставку газа – цены прошлогодние

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» разрешили заключить договор с НАК «Нафтогаз Трейдинг» на поставку газа для предстоящего отопительного сезона.

Соответствующее решение депутаты Николаевского городского совета утвердили в четверг, 8 августа, на сессии, передает «Преступности.НЕТ».

Речь идет о подписании договора с ГП «Нафтогаз Трейдинг» на получение газа для будущего отопительного периода.

В этом договоре есть три цены: «объем 1» подразумевает использование газа для выработки тепла для населения - 7420 гривен за тысячу кубов; «объем 3» подразумевает под собой цену газа для бюджетных учреждений и юридических лиц – 16 390 гривен за тысячу кубов; и «объем 2» - использование газа для нужд, отличных от покрываемых за счет объема 1-фиксированного или объема 3-фиксированного и цена составляет 38 325,5 гривен за тысячу кубометров.

К ценам, указанным выше, прилагается тариф на услуги по транспортировке природного газа для точки выхода и коэффициент, применяемый при заказе мощности в сутки вперед.

Напомним, мэр Сенкевич заявил, что вопрос отопительного сезона контролируется прежде всего Офисом президента: «Делается все, чтобы получить лимиты на газ».