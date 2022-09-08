Блинкен прибыл в Украину, чтобы объявить о новой военной финансовой помощи, - Reuters

В четверг, 8 августа, Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину и намерен объявить о новом иностранном финансировании ВСУ и армий 18 других стран, которым грозит агрессия со стороны россии, на сумму 2 миллиарда долларов.

Об этом сообщили представители Госдепартамента, передает издание Reuters.

Визит Блинкена произошел на фоне положительного прогресса по возвращению, ранее захваченных россией, территории на Харьковском направлении.

«Сотрудник Госдепартамента, который не уточнил, какие другие страны или сколько средств пойдет Украине, сказал, что администрация Байдена уведомляет Конгресс США о своем намерении предоставить финансирование для долгосрочных инвестиций», - добавили в сообщении.

На данный момент известно, что общая помощь США в сфере безопасности Украине составила 15,2 миллиарда долларов с тех пор, как президент Джо Байден вступил в должность в январе 2021 года, сказал чиновник.

Байден также одобрил выделение Украине оружия на сумму 675 миллионов долларов, заявил ранее в четверг министр обороны Ллойд Остин, когда министры встретились в Германии, чтобы обсудить, как продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе в противодействии российскому вторжению 24 февраля.

Напомним, что ранее Байден одобрил очередной пакет военной помощи для Украины на $675 миллионов.