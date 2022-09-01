«Вам здесь не рады»: Польша и страны Прибалтики закроют въезд россиянам

Четыре европейские страны: Эстония Латвия, Литва и Польша приняли решение закрыть въезд россиянам в страну с 19 сентября.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, передает «РБК-Україна»

Он объяснил, даже если у россиян уже есть туристические Шенгенские визы, они не смогут попасть в эти страны, а запрет также будет распространяться и на такие визы, которые выданы другими странами.

«У Эстонии есть политическая воля, которую мы реализуем в правовом поле. В ночь с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан рф, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу. Эта мера должна содействовать уменьшению въезда граждан рф. Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады», - заявил Рейнсалу.

Напомним, как Booking заблокировал аккаунт российской блоггерши, которая в Австрии пыталась насмехаться над украинками.