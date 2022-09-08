На котельных «Николаевоблтеплоэнерго» устанавливают осматические установки для очистки соленой воды

В Николаеве на теплоснабжающих предприятиях устанавливают установки для очистки соленой воды. На сегодняшний день почти все котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» снабжены такими установками.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Мы готовимся к запуску отопительного сезона в стандартном режиме. Готовим все котельные. В настоящее время почти на всех котельных «Николаевоблтеплоэнерго» установлены осматические установки, которые будут очищать воду. Вода будет подаваться в систему отопления очищенной и несоленой, – отметил он.

Также работают и с государственным предприятием «Николаевская ТЭЦ», чтобы обеспечить их осматическими установками.

— Они занимаются вопросами скважин. Также мы должны получить большую осматическую установку и передать им на баланс, чтобы они тоже подготовили воду, - добавил он.

Напомним, мэр Сенкевич заявил, что вопрос отопительного сезона контролируется прежде всего Офисом президента : «Делается все, чтобы получить лимиты на газ».