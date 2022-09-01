Депутаты из Санкт-Петербурга предложили госдуме рф выдвинуть обвинение в госизмене против путина

Совет муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвал депутатов Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене и отсранить от должности президента россии Владимира путина из-за развязанной им войны в Украине.

Об этом сообщил депутат МО Смольнинское Никита Юрифеев.

По словам депутата, это предложение было вызвано началом проведения так называемой «специальной военной операции» и ее последствиями.

В документах говорится, что в ходе войны уничтожаются «боеспособные подразделения» армии рф, гибнут «молодые трудоспособные» граждане россии, страдает российская экономика, протяженность границы рф со странами НАТО увеличилась более чем в два раза, а Украина получает новое вооружение, хотя одной из целей «спецоперации» была заявлена «демилитаризация» страны.

«Все это последствия решения о начале СВО. Действия путина несут угрозу безопасности России. Его надо отправить в отставку! Принято на заседании Муниципального совета Смольнинское. Мы считаем важным говорить о происходящем и обращаться к разным аудиториям с разными аргументами, чтобы все этозакончилось как можно скорее», - написал политик в своем Twitter.

Юрифеев добавил, что проект решения внёс депутат МО Смольнинское Дмитрий Палюга. Он заручился поддержкой и других депутатов, а именно: Балтрукова, Киселева, Кузнецова, Палюга, Полуйков, Чеботарь, и Юферева.

В обращении говорится, что решение президента о начале «спецоперации» «наносит вред безопасности россии и ее граждан».

«В связи с этим просим вас как депутата Государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности», – сказано в обращении.

Отмечается что депутаты МО Смольнинское в марте 2022 года уже направляли Владимиру Путину обращение с призывом «остановить кровопролитие, немедленно вывести российские войска с территории Украины и уйти в отставку».

Напомним, как в центре Праги митинговали коммунисты и стронники россии из движения «Триколор».