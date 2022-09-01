Зеленский сообщил, что иностранные системы ПВО усилят оборону Николаева

Президент Владимир Зеленский уверен, что системы ПВО, полученные от международных партнеров, помогут оградить Украину, в том числе жителей Николаева, от российского ракетного террора.

Об этом говорится в ответе Зеленского на петицию «ПВО для города Николаева».

Президент отметил, что противовоздушная оборона Николаева осуществляется в общей системе ПВО Украины. Вооруженные Силы Украины делают все возможное для защиты от ударов с воздуха.

"Дальнейшее наращивание эффективности системы ПВО нашего государства и необходимых способностей Вооруженных Сил Украины для надежного закрытия украинского неба является одной из наиболее актуальных задач сектора безопасности и обороны и одним из моих важнейших приоритетов".

«Руководством государства, составляющих сил обороны, оборонно-промышленного комплекса реализуется ряд дипломатических, организационных и технических мероприятий, направленных на усиление системы ПВО Украины и обеспечение прикрытия от ударов противника с воздуха как группировок ВСУ, так и административно-политических центров и гражданской инфраструктуры по всей территории нашего государства», - отметил Зеленский в петиции.

Он напомнил, что постоянно поднимает вопросы закрытия украинского неба и получения современных комплексов ПВО на переговорах с западными партнерами.

«По результатам переговоров мы планируем в ближайшее время получить положительные итоги. Уверен, что современные средства противовоздушной обороны, которые должны поступить в Вооруженные силы Украины от международных партнеров, помогут нам защитить граждан Украины, в частности жителей города Николаева, от российского ракетного террора», - ответил Зеленский.

Напомним, что проблемой Николаева является то, что его обстреливают с близкого расстояния, что российские ракеты прилетают через минуту-две, потому что оккупанты запускают их с Херсонщины. За это время очень сложно сбить ракету, однако украинским ПВО это иногда удается. ВСУ решают эту проблему иным образом – они постоянно уничтожают комплексы С-300/С-400, которые используют россияне.

В то же время украинское ПВО над Николаевщиной регулярно сбивает выпускаемые россиянами авиационные ракеты. К тому же российские пилоты не залетают в Николаев, как это было в марте – они боятся, что их собьют. Западные системы IRIS-T и NASAMS должны усилить украинскую ПВО, а возможно и противоракетную оборону.