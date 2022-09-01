В Великобритании умерла королева Елизавета II

В Великобритании скончалась королева Елизавета II, ей было 96 лет.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти отца – короля Георга VI. Она была королевой более 70 лет.

Наследником престола станет 74-летний принц Чарльз. Над Букингемским дворцом приспустили национальный флаг Великобритании. В королевстве объявлен 10-дневный траур.

Елизавета II дольше всех из британских монархов оставалась у власти. Она стала одним из популярнейших мировых лидеров, несмотря на то, что выполняла в основном представительские и дипломатические функции.

Также Елизавета стала значительной частью культуры Великобритании, ее воспринимали как одну из самых близких к людям королев. Этому способствовали ее благотворительность, активная общественная позиция (еще будучи принцессой во время Второй Мировой войны, она вступила в женские отряды самообороны) и участие в жизни общества.

Обновлено. Принц Чарльз станет королем Чарльзом III (Карлом III).