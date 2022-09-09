Фонд «Повернись живим» купил для николаевских морпехов 11 броневиков Fighter-2

Фонд «Повернись живим» реализовал первое соглашение на бронетехнику – 11 специальных бронированных машин LC-79 APC-SH Fighter-2 купили для 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
Об этом сообщил координатор фонда Тарас Чмут.
Стоимость закупки – 2 миллиона 321 тысяча евро. LC-79 – это проверенная десятилетиями эксплуатации Toyota Land Cruider 79, бронированная в соответствии со 2-м уровнем STANAG 4569 стран НАТО – выдержит бронебойные пули из АКМ и со стальным сердечником из пулемета.
Противоосколочная защита предусматривает стойкость против подрыва 155-мм снаряда на расстоянии в 100 метров, а противоминная защита – выдержит подрыв двух ручных гранат под днищем корпуса. Машины будут вооружены штатными пулеметами или 40-мм гранатометами уже непосредственно в войсках.
«Отдельно хочу поблагодарить Руслану Величко – она провела переговоры с поставщиком, получила все необходимые документы в Государственной службе экспортного контроля, обеспечила логистику в Украину и все сопутствующие транзитные, таможенные и экспортные нюансы», - написал Чмут.