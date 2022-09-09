«Поменяем позицию - по нам х*ярят, опять поменяем - по нам х*ярят»: Военный рф говорит, что ВСУ взяли оккупантов в кольцо на Харьковщине

Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает про то, то ВСУ взяло их в кольцо а помощи, скорее всего, не будет.

Об этом сообщает ГУР.

- Да, как ты? - Я говорю, п*здец, что нах*й. - Отбили? Нет? - Да ну нах*й, корпусу п*зда. - Я знаю, бл*ть. - Х*й знает, мы нах*й походу щас в окружении, а выйти не дают них*я, понял? - Бл*ть там сейчас стягивают туда силы, дай бог все может будет за*бись. - Не знаю, ничего не видел пока, нах*й, х*й его знает, я тебе говорю, стоим. П*зда вообще, х*й знает. Мы ж в первый день, подавлять первых поехали, как дали нам п*зды *бать. Один танчик, загорелся, этот бой дали короче, вышли с боя, нам на подмогу шли, их еб*ть пожгли там нах*й. - Так у вас там че, потерь нет, ничего? - Ну 300-е есть. - Все будет ах*енно, там сейчас наши силы бросают, чтоб разомкнуть кольцо. - Да все, там нех*й размыкать, корпуса нет. - Там есть они, там есть, Вань, есть они. - Ну х*й знает. Дай бог, братишка. - Там есть-есть-есть, Вань, там есть нах*й, ну там наши в плен въ*бались, там с нашего полк артиллеристы. - Да?

- Я ж тебе говорю, вот, как прорыв был, нас тут кинули, мы самые первые в п*здорез попали. Заскочили нах*й, все нам, нах*й, пехота отступила там. Говорит: «еб*ште, пацаны, все что движется». Мы заходим нах*й нам сказали, первый поселок пустой, мы зашли в него нах*й, покрутились-покрутились, понял? В посадке встали, только выскакивать, мой танк, просто в нас два выстрела с РПГ, *б нах*й, это п*здец. Потом выстрел, говорят, подбит танчик, горит нах*й, загорелся танчик, ну не мой, соседний. Мы его прикрывать, там давай х*ярить, х*й пойми, там не поймешь, вообще ну сам понимаешь зелёнка-х*ёнка. Х*й пойми откуда вспышки - не вспышки. Пока отходили еще там на ним на*бу. И вот мы только вышли оттуда нах*й, потом вышли поднялись на высотку, смотрим, а мы короче получается зашли, а с левого и правого фланга, уже техника шла короче. То есть мы с глубь продвинулись, нах*й. Они не по дороге пошли, а по полям слева и справа.

- А он начали замыкать, нах*й, да?

- Да, мы только выскочили оттуда, там и минометы по нам, и арта, и вся х*йня. Мы только поменяем позицию, понял? Переедем км на 5 нах*й, поменяем позицию - по нам х*ярят. Я говорю, надо выходить, нах*й, а то мы сейчас в кольцо въ*бемся. Начинаем, выходим, смотрим колонна шла на нас короче, на помощь. Смотрю, п*зда прям ну танчики-х*ячники, все горит братан, башни взрываются, я в вах-вах, как мы вышли отуда х*й знает. И вот, нах*й, отъехали немного км 6-7 нах*й, сказали: «закрепиться», закрепились нах*й. Просто, какая-то х*ета прилетает ракета. Там пацаны нах*й прсото тут же их нет, нах*й, прям от в 10-ти метрах на моих глазах, ну все бы н*й бы с ним просто, мы пока стояли, нах*й съ*балась сначала пехота, а потом с той спецназ ах*енный ушел.