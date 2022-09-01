Премьер-министр Польши прибыл в Киев

В пятницу, 9 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий с рабочим визитом прибыл в украинскую столицу.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, передает Polsat News.

В сообщении уточняется, что планируется серия из нескольких встреч.

«Будут обсуждаться важные вещи, связанные с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, а также энергетической и военной безопасностью», – сообщил Мюллер.

Представитель правительства сказал, что информация о визите была обнародована с некоторой задержкой из соображений безопасности. На вопрос, чего ожидать от визита главы правительства, спикер заверил, что его присутствие – это «политический сигнал кремлю».

«Этот сигнал также будет послан сегодня. Мы будем поддерживать Украину в этой очень сложной ситуации. Мы считаем, что россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины – это защита нашей безопасности», - добавил представитель правительства.

Отвечая на вопрос о ходе украинского контрнаступления, Мюллер отметил, что хотя сообщение о «каждом отобранном метре является хорошей новостью», «за этим не обязательно следует хорошая информация о полной, трагической картине, которую создала россия».

«Я не слишком оптимистично настроен, что это большое изменение в этой военной ситуации», – сказал Мюллер.

Напомним, что днем ранее Блинкен прибыл в Украину, чтобы объявить о новой военной финансовой помощи.