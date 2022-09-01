С 12 сентября в Николаеве приостановят бесплатную раздачу хлеба

С понедельника, 12 сентября, В Николаеве временно прекращается раздача хлеба на всех точках.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Отмечается, что связано с процедурой переподписания соглашений между World Food Programme от ООН и хлебозаводами по всей Украине.

«Надеемся, что произойдет скорейшее возобновление поставок хлеба. Будем держать вас в курсе хода событий», - сказано в сообщении.

При этом, в рамках сотрудничества с WFP город сейчас продолжает получать гуманитарную помощь в виде риса и растительного масла и впоследствии будет организована выдача этой помощи.

Напомним, что ранее в Николаеве ООН ввела карты на бесплатный хлеб.