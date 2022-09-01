Совет ЕС принял полную приостановку упрощения визового режима с россией

В пятницу, 9 сентября Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме со страной-агрессором россией.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Теперь на граждан россии будут распространяться общие правила визового кодекса, а именно:
- увеличение визового сбора с 35 до 80 евро,
- необходимость предоставления дополнительных документальных доказательств,
- увеличение времени оформления визы,
- ужесточение правил выдачи многократных виз.
По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми есть общие ценности.
«Своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной, в том числе неизбирательными нападениями на гражданское население, россия подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности нашего международного сообщества», — сказал он.
Министр заявил, что сегодняшнее решение является прямым следствием действий россии и еще одним доказательством непоколебимой приверженности Украине и ее народу.
Ожидается, что решение будет опубликовано в официальном журнале в пятницу, 9 сентября, вступит в силу в день его принятия и будет применяться с понедельника, 12 сентября.
Отметим, что ранее Польша и страны Прибалтики закроют въезд россиянам.