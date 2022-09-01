Совет ЕС принял полную приостановку упрощения визового режима с россией

В пятницу, 9 сентября Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме со страной-агрессором россией.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Теперь на граждан россии будут распространяться общие правила визового кодекса, а именно:

- увеличение визового сбора с 35 до 80 евро,

- необходимость предоставления дополнительных документальных доказательств,

- увеличение времени оформления визы,

- ужесточение правил выдачи многократных виз.

По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми есть общие ценности.

«Своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной, в том числе неизбирательными нападениями на гражданское население, россия подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности нашего международного сообщества», — сказал он.

Министр заявил, что сегодняшнее решение является прямым следствием действий россии и еще одним доказательством непоколебимой приверженности Украине и ее народу.

Ожидается, что решение будет опубликовано в официальном журнале в пятницу, 9 сентября, вступит в силу в день его принятия и будет применяться с понедельника, 12 сентября.

Отметим, что ранее Польша и страны Прибалтики закроют въезд россиянам.