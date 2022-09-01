В Великобритании обнародовали детали церемонии объявления нового короля Карла III

Старший сын королевы Елизаветы II Принц Чарльз, технически ставший главой британской монархии после смерти матери, официально будет провозглашен королем в субботу, 10 сентября.

Об этом сообщает BBC, передает «ЕП»

Церемония пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне перед церемониальным органом, известным как Совет по вступлению в должность.

На собрании будет объявлено о смерти королевы Елизаветы II и будет зачитано традиционное обращение. Затем король, взявший себе имя Карл III, посетит вторую встречу с этой группой, где он провозгласит свое первое заявление и принесет клятву сохранить Церковь Шотландии.

Позже Карл III будет официально провозглашен новым королем, а с площадок по всему городу прозвучат пушечные залпы.

Отмечается, что символической вершиной процесса престолонаследия станет церемония коронации, когда Карл III формально получит корону. Поскольку для этого необходимо как следует подготовиться, она вряд ли произойдет вскоре после восхождения Карла на престол. Королева Елизавета II стала монархом в феврале 1952 года, но короновали ее только в июне 1953 года.

Флаги, приспущенные в связи с общенациональным трауром, поднимут на 24 часа, начиная с 13:00 субботы по местному времени, чтобы отметить провозглашение короля, а затем их снова опустят.

Тем временем королева Елизавета II будет покоиться в соборе Святого Джайлза в Эдинбурге, в то время как будет идти подготовка к ее похоронам, которые ожидаются примерно через 10 дней. Затем гроб доставят самолетом в Лондон, где сотням тысяч человек будет позволено прийти в течение четырех днейв Вестминстер-холл.

Напомним, что 8 сентября в Великобритании умерла королева Елизавета II.