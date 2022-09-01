Очаковский командир корабля рассказал, как защищал Одессу от высадки российского десанта

Уроженец Очакова, командир одного из кораблей ВМС ВС Украины, штаб-старшина Николай вместе с экипажем принимал участие в защите Одессы от высадки вражеского десанта.

Об этом сообщает «Армия Информ».

Издание отмечает, что пока не может подробно рассказать обо всех успехах экипажа Николая. Ранее командир корабля получил награду Президента Украины «Крест боевых заслуг».

– Сначала враг очень близко подходил к берегу, иногда приходилось филигранно маневрировать, чтобы обойти его и не попасть в ловушку. Иногда работали в ночное время на дальности 5-10 миль от оккупанта. Преимущество нашего корабля в том, что он невелик, поэтому его не заметно на локациях. А когда идешь ближе к берегу, то сливаешься с ним, – рассказывает командир.