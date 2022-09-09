Замазеева посетила Ровенскую область и призвала не останавливаться на поддержке переселенцев из освобожденных территорий Юга Украины

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева посетила Ровенскую область и пообщалась с коллегами из Ровенского областного совета и с руководителями местных территориальных громад.

Об этом сообщают в Николаевском областном совете.

«Взаимоподдержка органов местного самоуправления из разных регионов в настоящее время бесценна. Мы объединились в помощи друг другу. Области, где относительно спокойно, принимают эвакуированных с прифронтовых территорий и обеспечивают их всем необходимым», - отметила Анна Замазеева.

Она поблагодарила руководство Ровенщины, которое с первых дней вторжения россии принимает жителей Николаевщины, предоставляют жилье, питание, медицинскую и психологическую помощь.

«Призывала не останавливаться в поддержке, ведь каждый день из зоны боевых действий продолжаем эвакуировать пострадавших от обстрелов России. К сожалению, оккупанты, убегая, разрушают все, от гражданских домов до объектов инфраструктуры, и мы должны позаботиться об обеспечении жильем эвакуированных в зимний период. Поэтому я обратилась к руководству Ровенщины и представителям территориальных громад с просьбой проанализировать имеющиеся помещения для поселения в зимний период ВПЛ в том числе и из освобожденных нашими ВСУ территорий Николаевской, Херсонской и Запорожской областей», - сообщила Анна Замазеева.

Напомним, во вторник, 6 сентября, сентября глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с руководителем управления здравоохранения ОВА Максимом Безносенко провели совещание с врачами Николаевской областной детской больницы.