«Не усложняйте задачу для ВСУ», - Зеленский призвал не разглашать в соцсетях данные о контрнаступлении

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не спешить с публикацией данных о продвижении ВСУ, чтобы не навредить контрнаступлению.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Наша армия, разведка, Служба безопасности Украины продолжают активные действия на нескольких оперативных направлениях. Успешно продолжают.

- Хочу еще раз обратиться сейчас к некоторым блоггерам, которые иногда спешат объявлять результаты тех или иных активных действий наших воинов на передовой... Пожалуйста, не спешите с сообщениями, не усложняйте своей спешкой задачи для нашей армии. Не сообщайте, пожалуйста, конкретные детали оборонной операции раньше, чем скажут официальные представители нашего государства.

– Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле, – сказал Зеленский.

Он поблагодарил разведчиков, спецназ и подразделения, которые в очередной раз проявили себя результативно в изгнании врага.

- Благодарю бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого – командующий на Харьковском направлении особо отметил героические действия ребят из этой бригады.