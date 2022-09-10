«Николаев – это город непокоренных. Я верю, что в следующем году мы все встретимся на Соборной площади»: Домбровская поздравила с Днем города

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская поздравила николаевцев с Днем города.

Об этом говорится в ее видеопоздравлении.

— В эти выходные мы должны с вами праздновать День города – 233-летие со дня основания Николаева. Но вместо праздника на форпост юга Украины выпало тяжелое испытание. Николаев – это город непокоренных, город людей, которые будут до конца защищать свой дом от агрессора, – заявила она.

Татьяна Домбровская выразила надежду, что в будущем году все горожане будут праздновать 234-летие на любимой Соборной площади.