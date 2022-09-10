С 25 февраля пограничники задержали более 8 тысяч уклонистов от мобилизации

Со дня введения военного положения на территории Украины пограничники задержали более 8 тысяч мужчин за попытку незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Facebook.

Сообщается, что 5,6 тысячи из них пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

Кроме того, от 24 февраля зафиксировано 245 напрасных попыток подкупа пограничников на сумму свыше 3,8 миллиона гривен

Сейчас в условиях действия военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет не могут уехать из страны. Разрешается выезд по таким основаниям как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью, а также в некоторых других случаях.

Напомним, как в Винницкой области задержали уклоняющегося , пытавшегося бежать в Молдову в товарном вагоне.