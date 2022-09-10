«Без лишней бюрократии»: Украинцы могут зарегистрироваться в кандидаты на усыновление ребенка в «Дії»

На портале «Дія» заработала новая услуга, позволяющая зарегистрироваться кандидатом на усыновление ребенка онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В ведомстве отмечают, что за последние два года в Украине существенно снизилось количество усыновленных детей. Цифровизация этого процесса призвана упростить украинцам путь к отцовству, особенно в то время, когда из-за войны многих детей оказались без семьи.

«Сейчас мы работаем над цифровизацией сферы усыновления в Украине. Первый этап – заявление о консультации по усыновлению в «Дії» – мы успешно прошли. Теперь делаем следующий шаг – цифровизировали регистрацию кандидатом. Ранее эта услуга была доступна только офлайн. Украинцы, желающие усыновить ребенка, должны были собирать много бумажных документов и стоять в очередях. В «Дії» эту услугу можно будет получить просто и удобно, без лишней бюрократии» , – отмечает глава Минцифры Михаил Федоров.

Чтобы подать заявление об усыновлении ребенка, необходимо:

- зарегистрироваться или авторизоваться на портале «Дія»;

- выбрать соответствующую услугу в списке;

- заполнить базовые данные о браке и муже/жене, фактическом адресе проживания и о ребенке, который хотите усыновить: пол, возраст и т.п.;

- дождаться получения данных из реестров (занимает около 15 минут).

Затем нужно продолжить заполнение заявления, загрузив нужные документы. Их перечень определяется по заполненным сведениям и полученным из реестров данным. После этого необходимо подписать заявление электронной подписью и отправить его на обработку.

«Подача заявления длится не больше 30 минут, а сама услуга безвозмездна», – уверяют в Минцифре.

Служба по делам детей будет проверять заявление 5 рабочих дней. После одобрения заявления сотрудник службы обследует жилье заявителя на усыновление, чтобы понять, можно ли в нем жить ребенку.

Если все хорошо, то потенциальных родителей, желающих усыновить ребенка, направят на обучение с целью последующей регистрации кандидатами.

Подать заявление на регистрацию в кандидаты можно по ссылке.

Напомним, в страничке через Дію подали более 200 заявок на усыновление детей.