«Сохраняют высокую мобильность»: Замглавы ОП показал, как самолеты ВСУ приземляются на отремонтированные дороги

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео, как самолеты Воздушных сил ВСУ приземляются на отремонтированных автомобильных дорогах на дозаправку.

Видео размещено в его Telegram-аккаунте.

«Кто бы мог подумать, что качественные дороги, которые мы строили для авто, пригодятся нашей авиации! Воздушные силы Украины используют украинские дороги, чтобы сохранять высокую мобильность. Что здесь добавить, мы строили дороги, строим и будем строить их для Украины и украинцев. И, значит, даже для авиации», - написал он.