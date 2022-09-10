Военная техника и тренировки для ВСУ: Резников рассказал об итогах встречи в рамках «Рамштайн-5»

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый «Рамштайн-5»), которая состоялась 8 сентября.

Об этом он написал в Facebook.



Он отметил, что с момента между заседаниями Контактной группы, Украина получила сотни единиц 105-милиметровой и 155-милиметровой артиллерии и их боеприпасы.

«Украинские воины приводят ужас врага с помощью точных и неотразимых ударов M142 Himars, M270 MLRS и MARS II. Ракеты HARM уже оставляют врага без радаров», - написал министр.

Кроме того, Резников сообщил в сдвигах в вопросах получения систем противовоздушной обороны.

«Мы уже получили от Германии зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Наши специалисты заканчивают обучение на современном немецком ЗРК Iris-T, который вскоре сделает наше небо более безопасным. Принято принципиальное решение по комплексам NASAMS. Не говоря о бронетехнике и большом объеме другой помощи. Это произошло только через 4,5 месяца», - написал министр.

Помимо этого, министр подчеркнул, что благодаря лидерству вице-премьер-министра – министра обороны Польши Мариуша Блащака создана возможность для подготовки украинских солдат на полигонах в Польше.

«На Рамштайне-5 я обратился с просьбой рассмотреть возможность развертывания аналогичных программ тренировок в других странах-соседях. Эту идею сразу поддержал большой друг Украины министр обороны Словакии Ярослав Над. Это обеспечит масштабирование тренировочного процесса, мы получим больше подготовленных войск в сжатые сроки», - написал Резников.

Также параллельно выстраивается тренинговая программа при поддержке Евросоюза.

«Мы уже внесли конкретные предложения, среди которых – строительство тренинговых центров в Украине, чтобы совместить европейские ресурсы и технологии с практическим опытом нашей армии. Тогда эти центры будут работать в интересах всей Европы», – добавил Резников.

По его убеждению, активизация производства оружия и тренинговые программы – это укрепление сил обороны Украины в долгосрочной перспективе.

«Сколько бы россия не согнала немотивированных плохо вооруженных стай преступников, их встретят обученные и обеспеченные современными системами украинские войска», – подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что Украина победит россию за счет качественных преимуществ, опираясь на ресурсы свободного мира, «ведь каждая демократическая страна сейчас видит, к чему может привести господство помешанных тиранов...».

Также Резников рассчитывает на продвижение нескольких проектов во время визитов иностранных коллег в Украину, которые состоятся в ближайшее время.

«Главное. Во время Рамштайна партнеры четко заявили: мы с вами до конца войны, а именно – до победы Украины», – подытожил министр.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников инициировал обращение через Министерство иностранных дел к странам-участницам Ukraine Defence Contact Group с просьбой делегировать в Украину экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям.