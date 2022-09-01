Переговоры с РФ пока невозможны, потому что она не может сформулировать адекватные позиции, – Зеленский на YES

Пока никакие переговоры с Российской Федерацией по завершению войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, участвуя в панельной дискуссии на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии «Украина на защите нашей общей свободы», сообщает ОП.

«Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят», – отметил Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае с российской стороной нет уверенности в том, что они будут сдерживать свои обещания.

«Я считаю, что не будет. Никто не верит. Они нерукопожатые», – сказал он.

Как отметил Президент Украины, сначала нужно, чтобы РФ покинула украинские территории и перестала вести себя как террорист, начавший полномасштабную войну против нашей страны. Тогда можно будет говорить о дипломатии.